EВРАЗ направил 12 млн рублей на разработку проекта реконструкции и преображения «Старого Демидовского завода» и территории вокруг него

Завод-музей в Нижнем Тагиле. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

ЕВРАЗ совместно с администрацией Нижнего Тагила разработает проект ревитализации территории «Старого Демидовского завода», что позволит создать в городе новый культурно-образовательный и научно-технологический центр. Компания направила на создание проекта 12 млн рублей.

Концепцию возрождения историко-культурного наследия сформирует группа компаний из Санкт-Петербурга и Москвы, в которую входят девелоперы, урбанисты и аналитики. Своими идеями они уже поделились с представителями администрации Нижнего Тагила и специалистами музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Авторы предлагают разделить участок в 21 гектар на четыре зоны. Доминантой пространства станет сам завод площадью в 8 гектаров. Комплекс дополнят еще три функциональные зоны: административно-арендная площадка, деловая и жилая застройка. Также планируется реконструкция набережной реки Тагил, открытие магазинов, коворкингов, кафе.

«Проект «Развитие Старого Демидовского завода» очень ценный – он позволит сохранить и вдохнуть новую жизнь в индустриальное наследие. Я сам тагильчанин, и для меня важно, чтобы город развивался. И у нас есть для этого настоящий бриллиант – демидовский завод, где мы можем создать центр притяжения для жителей города, туристов, бизнеса. Это мечта моя и многих металлургов. Поэтому ЕВРАЗ принял решение привлечь экспертов-урбанистов и заказать им разработку проекта реконструкции завода-музея», – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Эксперты-урбанисты посетили территорию завода-музея. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил планы ЕВРАЗа по реконструкции старого демидовского завода, отметив, что готовый проект сможет претендовать на финансирование в рамках нацпроекта «Культура».

«Позиции ЕВРАЗа и администрации города о важности сохранения завода-музея и развития экономического и туристического потенциала территории полностью совпадают. Проект определит долгосрочную перспективу движения Нижнего Тагила, изменит представление о городе, сформирует новый имидж и поможет сделать его привлекательным для бизнеса и туристов», – считает Владислав Пинаев.

«Мы планируем провести ревитализацию завода-музея с сохранением всех культурно-исторических особенностей и доминант. Промышленный туризм используем как якорную функцию объекта. Другие акценты сделаем на проведение общегородских мероприятий и развитие среднего и малого предпринимательства. Для города это привлечение инвестиций, новые рабочие места, поступление налогов в казну», – говорит Вячеслав Трактовенко, гендиректор компании «Имхотеп-Девелопмент», которая займется подготовкой проекта.

Работа над проектом стартовала с масштабного макроэкономического и социально-демографического исследования, а также пространственного анализа территории завода-музея. Представители компании планируют привлечь к сбору данных как можно больше заинтересованных сторон: различные целевые группы жителей, представителей малого и среднего бизнеса, крупные промышленные и туристические компании.

Результатом работы станет общественно согласованное техническое задание, включающее в себя многофункциональную модель развития территории.

Демидовский завод – первый в России завод-музей истории развития черной металлургии, уникальность которого признана международной научной общественностью. Его здания и оборудование наглядно демонстрируют все этапы развития типичного уральского завода с использованием разных источников энергии: воды, пара, электричества. Экспозиции «Доменное производство», «Мартеновское производство», «Энергохозяйство» и «Подвижной состав» вызывают большой интерес посетителей.