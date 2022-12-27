Евгений Куйвашев поручил сформировать аварийные бригады, которые будут работать в праздники

Губернатор рассказал, что должны взять на особый контроль в новогодние праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил сформировать аварийные бригады, которые будут работать в новогодние праздники.

- Должны быть сформированы аварийные бригады на случай нештатных ситуаций, проверено наличие необходимых материально-технических средств для устранения возможных аварий, - сообщил глава региона на заседании регионального правительства.

Он отметил, что на особом контроле должны быть в длинные выходные уборка снега и состояние дорог, а также соблюдение требований к организации перевозок детей на праздничные мероприятия и безопасность жителей региона в местах массового пребывания.

Поручение должны выполнить руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда в Свердловской области съездить на праздничных выходных.