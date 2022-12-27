В Екатеринбурге банк продает доллары и евро по 160 рублей

Горожан возмутило, что за доллары и евро в «Банк Екатеринбург» просят, как екатеринбуржцы считают, невероятные суммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Банк Екатеринбург» продает доллары и евро по 160 рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте банка. При этом согласно данным Центрального банка РФ, официальный курс доллара 69 рублей, евро - 72.

Горожан возмутило, что за доллары и евро в «Банк Екатеринбург» просят, как екатеринбуржцы считают, невероятные суммы. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в «Банк Екатеринбург» с просьбой объяснить причину завышения курса и нет ли в этом нарушений. Как только ответ будет получен, мы опубликуем его.

Фото: скриншот с сайта «Банк Екатеринбург»

Напомним, раннее мы писали, что Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой. С 18 апреля банки вновь могут продавать гражданам наличную валюту. Тогда корреспонденты «КП-Екатеринбург» решили выяснить, значит ли это, что в Екатеринбурге, готовясь к отпуску, опять можно просто пойти и поменять рубли, например, на доллары и пошли по банкам.