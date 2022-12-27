13 694 человека уехали в страны СНГ, 2 373 - в другие зарубежные страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мигранты продолжают массово покидать Свердловскую область. С января по октябрь 2022 года из нашего региона за границу уехали 16 067 человек, что в три раза больше, чем в прошлом году. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

Из общего количества покинувших Свердловскую область мигрантов 13 694 человека уехали в страны СНГ, 2 373 - в другие зарубежные страны.

Также, согласно статистике Свердловскстата, с начала этого года приехали в наш регион 14 815 мигрантов, что на две тысячи больше, чем в 2021 году. При этом статистические данные свидетельствуют о том, что миграционный прирост, который фиксировали ранее, сменился убылью, то есть количество уехавших превысило число приехавших (- 1252).

Напомним, в марте мы писали, что на Урале 64% жителей считают, что в регионе слишком много мигрантов. При этом 4% свердловчан, наоборот, заявили, что иностранцев в нашем регионе не хватает.