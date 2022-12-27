Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в новогодние праздники изменится график работы почтовых отделений. Так, 1, 2 и 7 января будут выходными, а с 3 по 6, а также 8 и 9 января будут работать в обычном режиме.

- Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику, - рассказали в АО «Почта России».

Также там отметили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с пенсионным фондом.

В почте отметили, что уточнить актуальный график работы отделений можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.