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НовостиОбщество27 декабря 2022 4:52

В Свердловской области в новогодние праздники изменится график работы почтовых отделений

1, 2 и 7 января будут выходными
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в новогодние праздники изменится график работы почтовых отделений. Так, 1, 2 и 7 января будут выходными, а с 3 по 6, а также 8 и 9 января будут работать в обычном режиме.

- Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику, - рассказали в АО «Почта России».

Также там отметили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с пенсионным фондом.

В почте отметили, что уточнить актуальный график работы отделений можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.