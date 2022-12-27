В Екатеринбурге во время пожара в шестиэтажном доме пострадал человек

В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 8 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в двенадцатом часу ночи 26 декабря произошел пожар в шестиэтажном доме на улице Кировградской. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались самостоятельно по лестничным маршам пять человек.

- На площади один квадратный метр повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального шестиэтажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Один из жителей во время пожара пострадал. В каком он состоянии не уточняется.

Пожарным удалось локализовать огонь в 23:23. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00:20.