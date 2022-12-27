На Вайнера включили новогоднюю подсветку

Это первый подобный проект в истории Екатеринбурга Фото: пресс-служба мэрии

На Вайнера 26 декабря включили новогоднюю подсветку на фигурах медведя, корабле с алыми парусами, винтажных скамейках с ажурными спинками и фотозоне в виде конверта. Их установили благодаря поддержке сотрудников компании «Сима-Ленд». Они вложили в новогодние фигуры собственные деньги.

- Это совершенно уникальное проявление любви к своему городу. Я благодарю вас за то, что подарили каждому жителю Екатеринбурга новогоднее настроение, - рассказал глава города Алексей Орлов.

Мэр принял участие в запуске новогодней подсветки. В администрации города отметили, что это первый подобный проект в истории Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба мэрии

Напомним, ранее мы писали, что в центре уральской столицы в канун нового года установили пятиметровый мультимедийный шар, состоящий из 50 тысяч светодиодов. Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и надпись «Екатеринбургу 300 лет».