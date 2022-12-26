Глава Екатеринбурга передал хору в пользование историческое здание в центре города

Переезд хористы планируют в начале будущего года. Фото: администрация Екатеринбурга

Хор мальчиков и юношей «Созвездие» теперь могут заниматься в здании на улице 8 Марта, 25. Его в пользование коллективу передал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Здесь планируется проводить репетиции, индивидуальные занятия, а также большие хоровые фестивали. И, конечно же, ребята смогут тесно общаться со старшим поколением, - прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Переезд хористы планируют в начале будущего года. Всего в хоре состоит 150 детей и подростков. Не смотря на юный возраст, они уже успели посотрудничать с солистом театра Новая Опера Алексеем Тихомировым, певцами Евгением Кунгуровым, Львом Лещенко и Глебом Матвейчуком, с актерами Андреем Мерзликиным и Сергеем Безруковым.

Ранее в это здание переехали участники городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий и государственной службы. Они разместились на первом этаже. До этого здание было отремонтировано. Его оборудовали всем необходимым.