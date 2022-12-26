В поселке Свердловской области сгорел частный дом и его имущество

При пожаре были повреждены стены, потолок и домашнее имущество жилища Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талицком городском округе 26 декабря произошел пожар в частном доме на улице Октябрьская. Сообщение о возгорании поступило в 17:02. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 36 квадратных метров оказались повреждены стены, потолок и домашнее имущество жилища.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава, - рассказали в МЧС.

В 17:11 пожарные уже локализовали огонь, а через три минуты открытое горение удалось ликвидировать полностью. Ближе к шести вечера спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Также в Тавде случился пожар. Загорелась отечественная машина. Восемь пожарных прибыли потушить ее. Возгорание удалось ликвидировать всего за две минуты.

А 25 декабря вечером в Екатеринбурге загорелся частный дом рядом с торговым центром «Радуга Парк». К тушению были привлечены четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.