В Первоуральске после капитального ремонта открылись три общие врачебные практики

В учреждениях полностью поменяли инженерные системы, окна и пол. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В микрорайоне Талица в Первоуральске открылись три общие врачебные практики. В них проводился капитальный ремонт. Он проходил в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В учреждениях полностью поменяли инженерные системы, окна и пол. Стены в общих врачебных практиках покрасили. При отделочных работах использовались специальные материалы, устойчивые к воздействию различных излучений. Ремонт проводился в соответствии с принципами бережливого производства.

- В регионе все детские поликлиники перешли на работу по принципу бережливого производства, а вот общие врачебные практики ещё в начале этого пути. Отрадно, что в открытом сегодня ОВП внедрены все стандарты новой модели оказания первичной помощи, - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Учреждения также оснастили новой регистратурой открытого типа. Также организовали единый пост медицинской сестры и администратора, комфортную зону ожидания. Появились и новые системы навигации.