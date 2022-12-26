В Тавде восемь пожарных потушили загоревшийся отечественный автомобиль

Машину удалось потушить за две минуты. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Тавде 26 декабря загорелся отечественный автомобиль на улице Лермонтова. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение и его возгорании поступило в 15:08.

На площади два квадратных метра повреждены: моторный отсек и кабина автомобиля «УАЗ 39094», - прокомментировали в МЧС.

На место приехали две пожарные машины, прибыли восемь человек личного состава. Пожар удалось потушить в течение двух минут.

Ранее мы сообщали о том, как в Екатеринбурге загорелся частный дом рядом с торговым центром «Радуга Парк». К тушению были привлечены четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Также на улице Викулова сгорел деревянный дом, на месте которого в скором времени появится многоэтажка. На место происшествия выезжали пожарные, а также сотрудники скорой помощи.