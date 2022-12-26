В Тугулыме районная больница задолжала больше 180 тысяч рублей по оплате товаров и услуг

После вмешательства прокуратуры задолженность перед предприятиями была погашена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тугулыме больница задолжала предприятиям малого и среднего бизнеса оплату за товары и услуги. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры свердловской области, учреждение не выплатило больше 180 тысяч рублей.

У «Тугулымской центральной районной больницы» образовалась задолженность по оплате товаров, работ и за техническое обслуживание лифтов. Однако со стороны предприятий, оказывающих услуги, все обязательства были выполнены.

- В этой связи прокуратура Тугулымского района возбудила административное дело по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства), - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом, главного врача больницы оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения. После вмешательства прокуратуры задолженность перед предприятиями была погашена.