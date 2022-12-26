Несмотря на поражение, подопечные Николая Заварухина продолжают лидировать в восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». Решающую шайбу хозяева площадки забросили на 19 секунде овертайма, встреча завершилась со счетом 3:2.

Уфимцы первыми открыли счет в матче, уже 10 минуте первого периода Данил Башкиров переиграл Игоря Бобкова, на этот гол гости ответили точным броском Анатолия Голышева на 25 минуте игры.

На 37 минуте уфимцы снова вышли вперед усилиями Степана Санникова. За полторы минуты до финальной сирены Сергей Широков установил ничью и перевел игру в дополнительное время. «Шоферы» ошиблись при передачи шайбы, из-за чего Сергей Шмелев реализовал выход один на один с вратарем.

Несмотря на поражение, подопечные Николая Заварухина продолжают лидировать в восточной конференции, на счету команды 61 очко в 43 матчах.