В Камышлове мужчину отправили в колонию за нарушение установленного за ним надзора

Во время судебного заседания свердловчанин полностью признал свою вину и раскаялся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове мужчину осудили за нарушение установленного за ним надзора. Несколько раз свердловчанин не приходил отмечаться в отделение внутренних дел по месту своего жительства.

В марте 2020 года Камышловский районный суд установил за мужчиной административный надзор на три года. Однако с мая 2021 года по июль 2022 года свердловчанин часто отсутствовал дома в ограниченные часы и не приходил на регистрацию. В связи с этим, на него шесть раз завели административные дела за несоблюдение ограничений.

- Кроме этого он 16 июля 2022 года находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения) в виде штрафа в размере 500 рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время судебного заседания свердловчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.