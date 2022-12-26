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НовостиОбщество26 декабря 2022 16:47

В Свердловской области осудят краснодарца, возглавлявшего экстремистскую ячейку

Мужчина также применял насилие к другим заключенным в колонии
Дарья ЧИПУРИНА
Уголовное дело мужчины направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело мужчины направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осудят уроженца Краснодарского края за занятие высшего положения в преступной иерархии и другую деятельность. Ее он осуществлял в стенах колонии.

- Обвиняемый в 2021 году стал занимать одно из высших положений в преступной иерархии, что дало ему право осуществлять отдельные организационно-распорядительные и дисциплинарные функции среди лиц, придерживающихся криминальной субкультуры, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Помимо этого, мужчина контролировал осужденных и сферы незаконной деятельности в колонии. В период с апреля по декабрь 2021 года обвиняемый руководил ячейкой, придерживающейся экстремистских взглядов. Также краснодарец применял насилие к другим заключенным, в том числе за сотрудничество с администрацией учреждения.

Уголовное дело мужчины направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.