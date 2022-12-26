Оперная певица выступила перед осужденными Кировоградской детской воспитательной колонии

Артисты Екатеринбургского дома музыки выступили для осужденных детской колонии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осужденных Кировоградской детской колонии посетили артисты Екатеринбургского дома музыки. Они выступили для воспитанников в рамках регионального проекта «Вектор Доверия».

- Концерт стал для воспитанников новогодним чудом. Музыканты не только продемонстрировали виртуозную игру на инструментах, но и погрузили ребят в историю создания музыки, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Оперная певица Эльвина Калмыкова при помощи саксофониста Алексея Захарова и пианистки Ольги Захаровой исполнила несколько сочинений Рахманинова. Для воспитанников прозвучали композиции «Сирень», «Здесь хорошо», «У моего окна» и новогоднюю «Зима», которой все подпевали.

Кроме этого, для осужденных провели ознакомительную лекцию. Так они узнали, что Филип Гласс придумал композицию «Фасады», работая обычным таксистом.