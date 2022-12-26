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НовостиОбщество26 декабря 2022 16:20

Оперная певица выступила перед осужденными Кировоградской детской воспитательной колонии

Эльвина Калмыкова исполнила знаменитые композиции Рахманинова
Дарья ЧИПУРИНА
Артисты Екатеринбургского дома музыки выступили для осужденных детской колонии

Артисты Екатеринбургского дома музыки выступили для осужденных детской колонии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осужденных Кировоградской детской колонии посетили артисты Екатеринбургского дома музыки. Они выступили для воспитанников в рамках регионального проекта «Вектор Доверия».

- Концерт стал для воспитанников новогодним чудом. Музыканты не только продемонстрировали виртуозную игру на инструментах, но и погрузили ребят в историю создания музыки, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Оперная певица Эльвина Калмыкова при помощи саксофониста Алексея Захарова и пианистки Ольги Захаровой исполнила несколько сочинений Рахманинова. Для воспитанников прозвучали композиции «Сирень», «Здесь хорошо», «У моего окна» и новогоднюю «Зима», которой все подпевали.

Кроме этого, для осужденных провели ознакомительную лекцию. Так они узнали, что Филип Гласс придумал композицию «Фасады», работая обычным таксистом.