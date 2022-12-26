За выходные в Екатеринбурге поймали 12 пьяных водителей

Госавтоинспекция напомнила, что садиться за руль в состоянии опьянения строго запрещено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД за минувшие выходные поймали 12 пьяных водителей. Полицейские сообщают, что 10 человек находились под воздействием алкоголя, еще двое – приняли наркотики. Кроме того, восемь владельцев машин отказались проходить освидетельствование.

- В отношении двух нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Также задержаны 15 человек, не имеющих водительского удостоверения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция напомнила, что садиться за руль в состоянии опьянения строго запрещено, за это грозит штраф в размере 30 тысяч, а также лишение водительских прав.

Напомним, на 21-м километре трассы Нижняя Тура - Качканар в районе ЗАТО Лесной рано утром 26 декабря пассажирский автобус улетел в кювет. В момент аварии в транспорте никого, кроме водителя, не было.