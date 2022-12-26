Кинотеатр Ельцин Центра бесплатно проведет показ фильмов в новогодние праздники

Показы пройдут в кино-конференц-зале на первом этаже. Фото: МРФ «Урал»

В Екатеринбурге пройдут бесплатные показы фильмов в кинотеатр Ельцин Центра. Свердловчане смогут посмотреть комедии и драмы со 2 по 6 января. Показы пройдут при поддержке компании «Ростелеком».

- Жителям Екатеринбурга полюбился формат открытых кинопоказов. Мы решили радовать горожан качественными фильмами не только летом, но и зимой, - отметил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. - Теплые и уютные киносеансы в Ельцин Центре позволят разнообразить новогодние праздники.

Первым уральские зрители смогут увидеть фильм «9 причин, чтобы жить». Это душещипательная история о дружбе. Ее в кинотеатре покажут 2 января. На следующий день пройдет показ фильма под названием «Анонимные романтики». А 4 января зрители увидят фильм «Такса», 5 января можно будет посмотреть «Магазинные воришки», и 6 января свердловчане смогут увидеть фильм «Вечеринка».

Все фильмы начинаются в одно время, в 12:00. Показы пройдут в кино-конференц-зале на первом этаже. Для посещения мероприятия нужно зарегистрироваться на сайте Ельцин Центра.