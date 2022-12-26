Диетолог рассказал, как выбрать красную рыбу для новогоднего стола

Красную рыбу нужно выбирать очень аккуратно Фото: Иван МАКЕЕВ

Диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru рассказала, как правильно выбрать красную рыбу к новогоднему столу. Главное, по словам специалиста, обратить внимание на количество консервантов в рыбе – чем их меньше, тем рыба более натуральная. Также стоит обратить внимание на количество соли, которой на новогоднем столе много в других продуктах.

Красная рыба, по словам диетолога, очень полезна витаминами A и D, омегой-3, фосфором и белком. Она снижает риск развития атеросклероза, убирает из крови плохой холестерин. Однако этот продукт часто подкрашивают, и он теряет свои полезные свойства.

Такая подкрашенная рыба, как правило, выращивается в аквариумах на искусственных фермах. Кормят ее комбикормом, поэтому она сильно отличается от той, что вылавливается в море.

Соленую красную рыбу нужно употреблять в пищу в меру, она может вызвать проблемы со здоровьем у гипертоников и у людей, работа лимфатической системы у которых нарушена.