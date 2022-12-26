Детский омбудсмен прокомментировал убийство троих детей матерью

Ситуацию взяли на контроль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в доме на улице Бажова произошла страшная трагедия. Предварительно, мать убила троих детей – двух сыновей в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Накануне, 24 декабря, соседи слышали, как в квартире громко играла музыка. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних».

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал трагедию. Детский омбудсмен уточнил, что ситуация поставлена на особый контроль.

- Трагедия очень серьезная, в первую очередь это преступление. Пока идут следственные действия, мы не заходим. Необходимо, чтобы специалисты обработали всю полученную информацию, чтобы получить максимум сведений о произошедшем. Предварительно, семья не состояла на учете. В Екатеринбурге они живут недавно, - рассказал «КП-Екатеринбург» детский омбудсмен Игорь Мороков.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка также будет уточнять, какие характеристики были у детей в школе. Кроме того, эксперты выяснят, приходилось ли сотрудникам ПДН и другим органам каким-то образом реагировать на семью.