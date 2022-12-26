В Свердловской области снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

С 19 по 25 декабря зарегистрировано 69.04 тысяч новых случаев заражения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие семь дней снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 19 по 25 декабря зарегистрировано 69,04 тысячи новых случаев заражения, что ниже уровня прошлой недели на 7,4%.

Однако эти показатели превышают средний многолетний уровень на 150%. В структуре заболеваемости 47% составляют дети.

- Доминирует грипп А(H1N1) – 18,4% от числа обследованных. Неблагополучными по заболеваемости МО по-прежнему остаются ГО Первоуральск, ГО Краснотурьинск, Асбестовский ГО, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге после введения дистанционного обучения существенно сократилось количество заболевших ОРВИ и гриппом детей. Специалисты сообщили, что среди детей 7-14 лет число снизилось на 49 %.