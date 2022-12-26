Общественный транспорт выйдет на линию в полночь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно ездить на трамваях в новогоднюю ночь. Планируется, что с 12 часов ночи и до утра до выхода первых вагонов на линию 1 января 2023 года за общественный транспорт не нужно будет платить.

- Приняли решение, что проезд в трамваях в новогоднюю ночь будет для тагильчан бесплатным. Расписание движения в новогоднюю ночь будет на сайте МУП «Тагильский трамвай», - написал на своей странице в социальных сетях Владислав Пинаев.

Ранее мэр Нижнего Тагила высказался о повышении стоимости проезда в общественном транспорте и отметил, что это является необходимостью. Ранее стало известно, что в городе рассмотрят вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте.