На месте работают сотрудники СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать, которая убила троих детей в собственной квартире в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге, отправлена на анализы в свердловский наркологический диспансер. Там 37-летнюю женщину проверят на наркозависимость. Об этом стало известно «КП-Екатеринбург».

Трагедия произошла 26 декабря 2022 года в многоквартирном доме в центре Екатеринбурга. По информации «КП-Екатеринбург», глава семьи – полицейский, в семье воспитывались трое детей – сыновья 15 и 10 лет, а также дочка, которой не было и года. Все они погибли – женщина задушила их проводом.

Тревожный сигнал от родственников женщины поступил в 14:37, после чего на место трагедии прибыли сотрудники Следственного комитета, полиции и прокуратуры.

Соседи семьи рассказали, что в выходные из их квартиры был слышна громкая молитва, а вечером там пели караоке. Музыка звучала так громко, что соседка, проживающая сверху, попросила соседей вести себя потише.

Друг старшего сына рассказал «КП-Екатеринбург», что парень никогда не говорил о религии.

- У него был старый ноутбук. Он копил на новый компьютер. У него, может, уже тысяч сто было. Папа у него полицейский. Приехали они из Челябинска. Мы разговаривали с ними только об играх, машинах, - говорит друг 15-летнего мальчика, который стал одной из жертв собственной матери.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Родственники убитых детей сейчас находятся на допросе в СКР.

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