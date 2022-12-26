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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:37

В Екатеринбурге начались рейды по киоскам с фейерверками

Инспекторы будут выявлять незаконные точки
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Во время рейдов будут искать опасную пиротехническую продукцию Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во время рейдов будут искать опасную пиротехническую продукцию Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге администрация вместе с надзорными органами начала проводить рейды по обеспечению пожарной безопасности в праздники. В частности, они будут выявлять незаконно работающие пункты по продаже фейерверков.

- Инспектора пожарного надзора наложат запрет на работу незаконных пунктов продажи и хранения опасной пиротехнической продукции. Кроме того, профилактические мероприятия позволят установить дополнительный контроль за объектами с массовым пребыванием людей, - говорится в сообщении.

Также будет идти информационно-разъяснительная работа по пожарной безопасности зимой.

Ранее в Екатеринбурге до конца новогодних праздников ввели особый противопожарный режим. Он будет длиться с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года. В местах проведения праздничных мероприятий будут присутствовать сотрудники МЧС.