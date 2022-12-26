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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:36

В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину с партией наркотиков

Подозрительного мужчину полицейские заметили во время дежурства на улице Технической
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 39-летнего местного жителя с партией наркотиков. Подозрительного мужчину полицейские заметили во время дежурства на улице Технической. При виде силовиков он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

В присутствии понятых находку отправили на экспертизу, которая показала, что порошок является синтетическим наркотиком - производным метилэфедрона массой 1,83 грамма.

- Подозреваемого доставили в дежурную часть для установления личности. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражу, разбой, хранение наркотических веществ местный житель. При опросе мужчина сознался в употреблении «синтетики» без цели сбыта, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».