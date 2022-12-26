В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину с партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 39-летнего местного жителя с партией наркотиков. Подозрительного мужчину полицейские заметили во время дежурства на улице Технической. При виде силовиков он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

В присутствии понятых находку отправили на экспертизу, которая показала, что порошок является синтетическим наркотиком - производным метилэфедрона массой 1,83 грамма.

- Подозреваемого доставили в дежурную часть для установления личности. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражу, разбой, хранение наркотических веществ местный житель. При опросе мужчина сознался в употреблении «синтетики» без цели сбыта, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».