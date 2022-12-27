ГК «Страна Девелопмент» достигла 98% доли российских стройматериалов в проектах

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Как отмечает президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков: «Мы изначально ориентировались на выстраивание работы с российскими производителями, долгосрочные контракты и проверенные исполнители позволяли и позволяют нам полностью контролировать высокое качество своих проектов, а продуманные логистические цепочки вводить проекты зачастую раньше заявленного срока. Процесс полного импортозамещения в строительстве компания начала еще в позапрошлом году. Это позволило сохранить стоимость строительства на комфортном для покупателей уровне без просадки по качеству проекта».

Александр Гайдуков добавил, что доля импорта все еще велика у застройщиков, которые возводят проекты люксового класса: это высокотехнологичное оборудование, электроника, принципиальная люксовая отделка. В проектах комфорт- и бизнес-класса практически для всех стройматериалов, отделки и оборудования есть российские аналоги, не уступающие по качеству, но выгодно отличающиеся по цене.

ГК «Страна Девелопмент» в 2022 году ввела в эксплуатацию 300 тыс. кв.м.: было достроено 6 домов и 2 паркинга по собственным проектам в Тюмени: ЖК «Звездный», ЖК «Колумб», ЖК «Сердце Сибири» и ЖК «Домашний», в Санкт-Петербурге первый проект - ЖК «Принцип». Все дома сданы раньше срока. Также компания ввела в эксплуатацию один дом для обманутых дольщиков в Домодедово, где были восстановлены права почти полутора тысяч граждан, участников долевого строительства.

За год в проектах «Страна Девелопмент» было продано 3423 квартиры, что на 7% превысило показатель 2021 года. Кроме того, компания предложила своим клиентам новые услуги в рамках опции «Ремонт от застройщика», которую выбирают более 30% клиентов: «Кухня от застройщика» и «Меблировка от застройщика».

ГК «Страна Девелопмент» продолжает активную экспансию в регионы: в 2022 году «Страна Девелопмент» вышла в четвертый регион присутствия со стартом проекта «Сибирский сад» в Екатеринбурге. За год компания также увеличила в два раза собственный земельный банк – до 4,1 млн кв. м. В начале года в продажу был выведен новый ЖК в Москве – проект WOW.

В 2022 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности федерального девелопера ГК «Страна Девелопмент» на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу – стабильный. Кредитный рейтинг от агентства «Эксперт РА» свидетельствует о том, что ГК «Страна Девелопмент» – успешный и стабильный игрок в отрасли жилой недвижимости в таких городах, как Тюмень, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

«В планах на следующих год выход в новый для нас регион присутствия, а в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени выведем новые проекты», - рассказал Александр Гайдуков.

Справка:

ГК «Страна Девелопмент» - надёжная, динамично развивающаяся девелоперская компания полного цикла. Компания реализует крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в четырех регионах Российской Федерации – Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Екатеринбурге. За 14 лет работы компания обеспечила жильем более 39 тысяч человек. Застройщик располагает земельным банком в 4,1 млн кв. м, объём портфеля строительства компании составляет 1 млн кв. м.

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