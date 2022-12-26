В Свердловской области ужесточили наказание за нанесение нелегальных граффити

Закон вступит в силу через 10 дней после подписи губернатора и официального опубликования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Свердловской области подписал закон, согласно которому ужесточается наказание для создателей нелегального уличного арта. Теперь штрафы за нанесение таких рисунков вырастут с трех до пяти тысяч.

Проект поправок в областной закон об административных правонарушениях внесли на рассмотрение в свердловское Заксобрание в декабре.

- Размер административного штрафа для граждан является несоразмерным характеру совершаемого правонарушения, поскольку удаление самовольно нанесенных надписей и рисунков со зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, элементов благоустройства влечет значительные расходы, - говорилось в пояснительной записке документа.

Закон вступит в силу через 10 дней после подписи губернатора и официального опубликования, то есть уже в следующем году.