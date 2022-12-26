В Косулино открыли новую пожарную часть

До сих пор ближайшая пожарная часть была в девяти километрах от Косулино . Фото: департамент информационной политики Свердловской области/Полина Зиновьева

В селе Косулино 26 декабря открыли новое пожарное депо. Его построили по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- С открытием нового пожарного депо у местных пожарных появилась возможность более эффективно противостоять пожарам и проводить аварийно-спасательные работы, - заявил заместитель главы региона Азат Салихов.

До сих пор ближайшая пожарная часть была в девяти километрах от Косулино в поселке Верхнее Дуброво. Новое пожарное депо занимает больше тысячи квадратных метров.

В части размещены раздевалки, комната отдыха дежурного караула и помещение для психологической разгрузки. Также там есть учебный класс, диспетчерская, рукавный пост, пост газодымозащитной службы, гараж-стоянка на два машиновыезда спецтехники, пост технического осмотра со смотровой ямой, склад для запасных частей, а также мастерская и мойка.

Кроме того, на территории находится котельная, учебно-тренировочная база, волейбольная и баскетбольная площадка и пожарный водоем. В новом депо будут работать 37 человек. Они будут обслуживать село Косулино, деревню Поварня, поселки, Бобровский, Белоярская застава, Прохладный и Рассоха.