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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:22

Мэр Екатеринбурга подарил планшет девочке-инвалиду из интерната

Градоначальник купил гаджет на личные средства
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга подарил планшет восьмилетней девочке-инвалиду из интерната № 17. Глава уральской столицы поучаствовал в «Екатерининской ассамблее». Алексей Орлов рассказал, что получил конверт от девочки, которая мечтает увидеть этот мир хотя бы на картинках.

- Из-за болезни восьмилетняя девочка не может ходить, вдобавок у нее нет родителей. Она мечтает повидать мир, хотя бы на картинках, поэтому очень ждала на Новый год планшет с выходом в интернет, - написал Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Градоначальник купил гаджет на личные средства, а также подарил девочке сладости и вручил ей приглашение на Губернаторскую Елку.

- Очень хотелось бы, чтобы мир, который так хочет во всех подробностях увидеть Анечка, становился только лучше и прекраснее, - добавил мэр.