СвЖД на треть увеличила погрузку инертных грузов в Нижнетагильском регионе за счет привлечения новых клиентов

Погрузка на станции Верхнетагильская. Фото из архива РЖД

Первая партия груза из 55 вагонов, предъявленных к перевозке новым клиентом «Верхне-Тагильский карьер», отправлена на станции Горьковской железной дороги для строительства федеральной автотрассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. В перспективе планируется довести погрузку с карьера до 2 тыс. вагонов в месяц.

Для обеспечения бесперебойной отправки щебня СвЖД выполнила капитальный ремонт пути на станции Верхнетагильская и укрепление инфраструктуры на перегоне Верхнетагильская – Нейва, где путь проходит по местности со сложным гористым ландшафтом. Проведено восстановление части ранее законсервированных объектов электрификации, проложена новая линия контактной сети протяженностью 2,7 тыс. метров.

Развитие железнодорожной инфраструктуры на севере Свердловской области и применение оптимальных технологических решений при организации перевозок в 2022 году привлекли на СвЖД сразу несколько новых клиентов, поставляющих инертные грузы на строительство автотрассы М-12. Так, во втором полугодии со станции Гороблагодатская началась отправка щебня, предъявленного к перевозке компанией «Вторресурс». За четыре месяца грузовладельцем отправлено 33,4 тыс. тонн груза. До конца года планируется отправить еще 10 тыс. тонн, а в перспективе увеличить отправку до 66 тыс. тонн в месяц или 793,5 тыс. тонн в год.

Системная работа СвЖД по созданию условий для новых грузоотправителей способствует значительному приросту объемов погрузки инертных грузов. В январе – ноябре 2022 года в Нижнетагильском регионе Свердловской магистрали погружено 7,9 млн тонн щебня (+36,5% к аналогичному периоду прошлого года). В том числе, на строительство автомагистрали М-12 Москва – Казань – Екатеринбург отправлено 4,4 млн тонн щебня.