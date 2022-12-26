В Невьянске двух строителей признали виновными в убийстве своего напарника

Экспертиза признала преступников вменяемыми, свою вину они полностью признали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске двух строителей признали виновными в убийстве своего 42-летнего напарника весной этого года. Во время разбирательства выяснилось, что трое мужчин возводили баню в одном из садоводческих некоммерческих товариществ. 31 мая они выпивали и между ними произошел конфликт.

- На почве ссоры подсудимые совершили убийство своего оппонента, после чего приняли меры для сокрытия тела на одном из участков СНТ. В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Пытаясь скрыть преступление, они сначала закопали тело напарника на садовом участке, где строили баню, а затем, решив, что их смогут быстро разоблачить, перенесли тело и закопали на другом участке неподалеку.

Экспертиза признала преступников вменяемыми, свою вину они полностью признали. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.