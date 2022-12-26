На главу Музея истории Екатеринбурга завели дело о дискредитации ВС РФ

На директора завели административное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

На директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Это следует их картотеки Ленинского районного суда.

Дело завели по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Заседание запланировано на 27 декабря.

Пушкарева как директора музея 14 декабря на заседании Совета неравнодушных граждан представил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. До этого Пушкарев исполнял обязанности после увольнения бывшего директора Сергея Каменского осенью 2022 года. До этого он работал журналистом.