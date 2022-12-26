В Екатеринбурге после введения дистанта дети стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Среди детей 7-14 лет число зараженных снизилось на 49 % Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после введения дистанционного обучения существенно сократилось количество заболевших ОРВИ и гриппом детей. Специалисты регионального Роспотребнадзора сообщили, что среди детей 7-14 лет число снизилось на 49 %, а среди 15-17-летних – на 35 %.

- Решение о продлении дистанционного обучения в школах Екатеринбурга после Нового года будет принято, исходя из общей эпидемиологической ситуации, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, - отметила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Напомним, с 12 по 18 декабря в Свердловской области зарегистрировано еще 74 454 случая ОРВИ.

- Это выше уровня прошлой недели на 26,3% и выше среднего многолетнего уровня на 120%, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом 52% из общего числа заболевших - дети, а исследования показали, что доминирует свиной грипп. H1N1 выявили у 22,3% из 775 обследованных.