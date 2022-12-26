В Екатеринбурге из детского садика украли ноутбук

Сейчас силовики ищут устройство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из дошкольного учреждения на улице Заводской украли ноутбук. Ущерб оценили в 31 тысячу рублей. Полиция уже установила подозреваемого, сообщает городское УМВД.

- Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 36-летний нигде не работающий житель Московской области. Мужчина сознался в содеянном, - говорится в сообщении.

Подозреваемый заявил, что успел продать украденный ноутбук. Сейчас силовики ищут устройство и проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

На жителя Московской области завели дело по статье 158 УК РФ (Кража). Ведется расследование.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении прохожего. По версии силовиков, они 25 декабря отобрали у мужчины телефон Samsung.