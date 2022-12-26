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НовостиЗвезды26 декабря 2022 9:38

Режиссер Евгений Григорьев рассказал о перезапуске Свердловской киностудии

Здесь организовали киношколу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Евгений Григорьев рассказал о том, как идут дела на Свердловской киностудии

Евгений Григорьев рассказал о том, как идут дела на Свердловской киностудии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году под руководством новой команды в Екатеринбурге перезапустили работу Свердловской киностудии. О том, как сегодня работает этот легендарный объект, на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал режиссер Евгений Григорьев.

- У нас была задача – вернуть Свердловской киностудии ее профильную деятельность. Чтобы это был не топоним в центре Екатеринбурга, где когда-то снимали кино. Когда наша команда пришла туда, там не было ни одной кинокамеры. В 2021 году мы взяли в лизинг две серьезных камеры, третью нам подарили коллеги. Мы открыли киношколу, которая выпустила 183 специалиста, - рассказывает Евгений Григорьев.

По его словам, сегодня Свердловская киностудия – это акционерное общество, полностью принадлежащее государству, и сейчас поставлена задача выйти на самоокупаемость. Здесь же сейчас работает киношкола по подготовке профильных специалистов для участия в создании кино. Этой осенью здесь выпустили второй поток.

- Мы уже подготовили механиков камер, ассистентов по реквизиту, ассистентов художника-постановщика, ассистентов художника по костюмам. Весь второй состав, - говорит Евгений Григорьев.