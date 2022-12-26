ВТБ помогает Деду Морозу исполнить желания детей по всей стране

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Минувшей осенью они проходили лечение в больницах-партнерах общебанковской программы ВТБ «Здоровая страна».

«Повышать уровень здравоохранения в России – это одна из основных целей благотворительной программы банка «Здоровая страна». На протяжении многих лет мы сотрудничаем с больницами и поликлиниками по всей стране, куда поставляем самое необходимое для региона медицинское оборудование медикаменты и расходные материалы. А чтобы помочь маленьким пациентам и их родителям стать немного счастливее, пока они проходят лечение, банк организует в медучреждениях детские праздники. В этом году у нас родилась идея подарить детям радость от ожидания чуда и сделать так, чтобы Дед Мороз исполнил их самые заветные желания», - пояснила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Маленькие пациенты ряда больниц Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Брянска, Воронежа, Екатеринбурга, Курска, Махачкалы, Старого Оскола и Сыктывкара отправляли письма Деду Морозу с помощью волшебной курьерской почты ВТБ. Своими новогодними желаниями поделились с ним около трех тысяч детей.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Банк ВТБ при участии благотворительного фонда «ВТБ-Страна» обработал письма и подготовил подарки: от самых разных игрушек до возможности поплавать с дельфином. Дети получат свой персональный подарок от Деда Мороза и ВТБ в течение декабря – января.

«Новый Год — праздник, в преддверии которого дети особенно верят в волшебство: пишут письма Деду Морозу, загадывают желания и ждут подарков. Для ребят, которые проходят лечение, такое праздничное настроение особенно важно: оно помогает им быстрее восстановиться. Но создать его искусственно не получится - дети очень легко чувствуют фальшь. Акция от ВТБ без сомнений нашла отклик в сердцах детей и помогла вернуть веру в чудо даже тем, кто проходит сложное лечение. Такие кампании не только создают атмосферу праздника, но и помогают пациентам покинуть стены больницы здоровыми и счастливыми быстрее — а это в конце концов и есть наша основная цель», - сказал Алексей Сулимов, главный детский невролог Свердловской области.