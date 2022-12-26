Свердловский облсуд не стал выпускать на свободу торговца людьми из Израиля

Осужденный неоднократное привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение установленного порядка в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию осужденного Яная Ави на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга об отказе в условно-досрочном освобождении. Мужчина отбывает наказание за целый ряд преступлений, включая торговлю людьми

- Изучив материалы дела, заслушав выступление осужденного, просившего об отмене постановления и удовлетворении ходатайства, прокурора, полагавшего необходимым оставить постановление без изменения, - говорится в сообщении облсуда.

Чкаловский суд отказал в УДО иностранцу 8 ноября. Тогда в прокуратуре объяснили, что причиной такого решения стало неоднократное привлечение мужчины к дисциплинарной ответственности за нарушение установленного порядка в колонии.

Янай Ави создал ОПГ, которая продавала девушек для занятия проституцией в других странах. Ранее, 25 апреля 2011 года, Московский окружной военный суд приговорил гражданина Израиля к 16 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям «Организация преступного сообщества» (статья 210 УК РФ), «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» (статья 327 УК РФ), «Вовлечение в занятие проституцией» (статья статья 240 УК РФ), «Торговля людьми» (статья 127.1 УК РФ), а также «Организация занятия проституцией» (статья статья 241 УК РФ).