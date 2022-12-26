Компания намерена достроить паркинг и передать его муниципалитету Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле станции метро «Уралмаш» появится перехватывающая парковка. Ее построит «УГМК-Застройщик» к середине 2023 года. Об этом сообщает «РБК-Екатеринбург».

По данным издания, компания намерена достроить паркинг и передать его муниципалитету.

Сообщается также, что ранее приступила к возведению подземной стоянки на этом участке компания «МВ-Урал», а затем решила возвести жилой комплекс. Однако чиновники эту идею не одобрили. Через суд компания добилась разрешения, но не стала продолжать работы и обменяла этот участок на землю в микрорайоне «Изумрудный бор» - проект «УГМК-Застройщика».