Водитель трамвая рассказал о проблемах общественного транспорта в Екатеринбурге

Трамваи - самый быстрый, и самый уязвимый вид общественного транспорта в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель трамвая Владимир Кузнецов из Екатеринбурга, стаж вождения которого составляет 26 лет, рассказал о проблемах общественного транспорта в городе, на которые чаще всего обращают внимание горожане. Его словам приводит ИА «Уральский меридиан».

Сейчас, по словам водителя, на городских улицах по сравнению с 90-ми годами стало намного больше автомобилей, при этом, трамвай не может объехать аварию на путях, что сильно ограничивает мобильность этого вида общественного транспорта. При этом, водители стали более дисциплинированными и реже заезжают на трамвайные пути.

Также, по словам Владимира Кузнецова, важной проблемой является плохое состояние трамвайного полотна. Дело тут не в плохом ремонте, а недостатке средств у муниципального предприятия «Гортранс». Рельсы и шпалы в Екатеринбурге необходимо обновлять.

Также пассажиры нередко жалуются на то, что трамвай не дождался их, и уехал буквально из-под носа. Но, как говорит водитель, им нужно строго соблюдать график движения, поэтому дождаться подбегающих пассажиров удается не всегда.

Зимой от пассажиров также поступает много претензий по поводу отопления салонов вагонов. Это технический вопрос, так как чешские трамваи не приспособлены к уральской зиме.