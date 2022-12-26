В Свердловской области увеличили субсидии льготникам на газификацию

Льготные категории могут частично компенсировать затраты на строительство газопровода на участке а также на покупку оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области размер субсидии на газификацию частных домов для льготников увеличили с 70 до 100 тысяч рублей. Постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловчане могут подать заявку на социальную догазификацию. По этой программе газораспределительная сеть подводится к границам участка бесплатно. При этом льготные категории могут частично компенсировать затраты на строительство газопровода на участке а также на покупку котла, плиты, счетчика и другого оборудования.

В Свердловской области получить субсидии на газификацию могут малоимущие семьи и малоимущие одинокие люди, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, те, кто получает досрочную страховую пенсию по старости, инвалидности или социальную пенсию по инвалидности. Также на выплаты могут рассчитывать медики и педагоги, проживающие в сельской местности.

В 2022 году на меры соцподдержки в рамках догазификации в бюджете области было предусмотрено больше 192 миллионов рублей.