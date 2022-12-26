В Нижнем Тагиле удалось в разы сократить количество вредных выбросов

Воздух в Нижнем Тагиле стал чище Фото: Лев ИСТОМИН

По сравнению с советским временем количество вредных выбросов с промышленных предприятий Нижнего Тагила удалось сократить в разы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал глава города Владислав Пинаев.

- По сути, весь город построен вокруг заводов. Работа ведется, составлен четкий план мероприятий по этому вопросу. Гости города отмечают позитивные изменения в городе, - говорит глава города.

Также Владислав Пинаев рассказал о том, какие подарки Нижний Тагил получил к 300-летнему юбилею в 2022 году.