Мэр Нижнего Тагила рассказал о подарках к юбилею города

Владислав Пинаев подвел итоги года на радио "Комсомольская правда" Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 декабря 2022 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступил на Предновогоднем марафоне в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

Мэр уральского города рассказал о главных подарках, которые Нижний Тагил получил к 300-летнему юбилею.

- Мост через Нижнетагильский пруд с ночной декоративной подсветкой. Площадь трудовой доблести. Установлена стела на этой площади перед железнодорожным вокзалом. Также мы ведем реконструкцию городского Дворца детского творчества. Рядом полностью ликвидирован пустырь. Дворец на 85% готов, - рассказал Владислав Пинаев.

Отметим, что на предновогоднем марафоне также выступил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Музыкант подвел итоги года и спел несколько песен.