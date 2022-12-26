На трассе в Свердловской области пассажирский автобус улетел в кювет

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 21 километре трассы Нижняя Тура-Качканар в районе ЗАТО Лесной рано утром, 26 декабря, пассажирский автобус улетел в кювет. В момент аварии в транспорте никого кроме водителя не было.

- Водитель, мужчина 1965 года рождения, управляя автобусом Kia Granbird, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части вправо, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Госавтоинспекторы установили, что автобус принадлежит одному из городских предприятий ЗАТО Лесной. Водитель направлялся в сторону Качканар за пассажирами. Кроме того, инспекторы технического надзора проверили всю необходимую документацию у водителя, в том числе показания тахографа и путевой лист - все в порядке. Водитель в ДТП не пострадал.

В ГИБДД напомнили водителям, что скорость должна соответствовать дорожным и погодным условиям, которая позволит при возникновении опасности в любой момент принять меры к остановке.