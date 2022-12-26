В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчин, ограбивших прохожего

Силовики заметили подозреваемых во время патрулирования территории. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении прохожего. Об этом сообщает свердловское ведомство.

- Поздним вечером 25 декабря нарядам Росгвардии поступила ориентировка от оперативного дежурного полиции о том, что возле дома на улице Посадской двое неизвестных выхватили у гражданина из рук мобильный телефон, - говорится в сообщении.

Воры забрали у прохожего Samsung Galaxy и скрылись. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Росгвардейцы записали приметы нападавших и начали поиск.

Во время патрулирования силовики заметили двух подозрительных мужчин возле дома на улице Ясной. По внешним признакам они были похожи на разыскиваемых. Их остановили, чтобы опросить.

Мужчины признались в преступлении. Они выложили на капот машины росгвардейцев похищенный телефон. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемых задержали для выяснения обстоятельств.

Задержанными оказались два местных жителя 29 и 25 лет. Старший из них был судим за грабеж, кражу и хулиганство.