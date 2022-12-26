В Екатеринбург идут Рождественские морозы Фото: Лев ИСТОМИН

В новогодние каникулы после морозной новогодней ночи в Екатеринбурге будет относительно тепло. Так, в первые дни января 2023 года в уральской столице прогнозируют от -2 до -7 градусов днем, и около -10 градусов в ночное время. Осадки будут умеренные, как и ветер. Такие данные привела главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

К Рождеству в Екатеринбурге похолодает: в ночь с 6 на 7 января 2023 года ожидается -20 градусов; днем, 7 января, будет от -10 до -15 градусов.

- Похолодание, скорее всего, не будет длительным, - рассказала Галина Шепоренко.

Отметим, что в конце декабря 2022 года в Екатеринбурге будут холодными 28 и 29 декабря.