В Екатеринбург из Таджикистана пытались провезти опасный мед

Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург 25 декабря из Таджикистана пытались провезти опасный мед домашнего приготовления. «Запрещенку» обнаружили сотрудники Россельхознадзора и таможни в аэропорту Кольцово.

- При досмотре ручной клади и багажа пассажиров, прибывших авиарейсом Душанбе - Екатеринбург, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками Кольцовской таможни выявлена партия меда, запрещенного к ввозу.

Мед был ввезен без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки и без заводской упаковки.

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на территории РФ потенциально опасная продукция изъята и уничтожена.

Пассажиры, которые привезли опасный мед, привлечены к административной ответственности по статье 10,8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства).