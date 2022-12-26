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НовостиОбщество26 декабря 2022 7:11

В Екатеринбурге начали предлагать услуги Дедов Морозов - альпинистов

Они залазят прямо в окно, чтобы вручить детям подарки
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Цены колеблются от тысячи до восьми тысяч рублей

Цены колеблются от тысячи до восьми тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге начали предлагать услуги Дедов Морозов - альпинистов, которые могут залезть в окно, чтобы поздравить детей с Новым годом и вручить им подарки. Такие объявления появились на Avito.

- Работать будут опытные промышленные альпинисты, - говорится в одном из них.

В объявлении цена за услугу указана от тысячи рублей. Однако в сообщении говорится, что стоимость будет зависеть вариантов исполнения работы. При этом Дед Мороз может залезть в окно в паре со Снегурочкой.

В другом объявлении говорится, что Дед Мороз - альпинист может даже залезть в окно в саму новогоднюю ночь. Автор этого сообщения установил цену для услуги от 3,5 тысяч рублей. В еще одном объявлении стоимость указана от восьми тысяч рублей.