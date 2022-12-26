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НовостиОбщество26 декабря 2022 6:59

На Урале сотрудники ГИБДД помогли малышу, у которого произошла остановка дыхания

Полицейские сопроводили машину с ребенком в больницу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На Урале сотрудники ГИБДД Екатеринбурга помогли малышу, у которого случилась остановка дыхания. Они сопроводили машину, в которой находился ребенок, до больницы.

- Хотелось бы выразить большую благодарность сотрудникам ГИБДД, дежурившим 25.12.22 в 20:35 на выезде из Екатеринбурга на Серовском тракте, за помощь в сопровождение ребенка в ОДКБ №1. Ребенку полтора месяца, была временная остановка дыхания, - рассказал подписчик группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

По его словам, в больнице ребенку оказали первую помощь. Сейчас малыш находится в реанимации под наблюдением врачей.

В ГИБДД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что их сотрудники помогли родителям с малышом добраться до больницы, и пообещали рассказать подробности позже.

Напомним, в июне к наряду ДПС в Березовском подошел водитель, рассказавший полицейским, что в машине сидит его супруга с годовалым сыном, которого срочно нужно доставить в больницу.

Оказалось, что малыш дома упал и сильно прикусил язык, который сильно распух и мешал ему дышать, от чего мальчик терял сознание. С использованием специальных световых и звуковых сигналов полицейские оперативно доставили маму с ребенком в медучреждение, где ему оказали помощь.