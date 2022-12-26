Женщину искали полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале завершили поиски пропавшей 37-летней женщины. Екатерина Семина сама вернулась домой.

- Позвонила заявительница и сообщила, что женщина вернулась домой, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МО МВД России «Верхнепышминский».

Напомним, Екатерина пропала этой ночью 26 декабря в поселке Залесье Верхнепышминского городского округа. Ее поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Ранее в селе под Алапаевском пропала 36-летняя местная жительница Любовь Белюшина. Последний раз она выходила на связь 22 декабря. О пропаже женщины сообщил ее бывший муж. По предварительным данным, она поехала в город Реж.