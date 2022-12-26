В Екатеринбурге скончался ученый Станислав Погорелов

Станислав Тимофеевич скончался в возрасте 79 лет. Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге скончался ученый и педагог Станислав Погорелов. Ему было 79 лет. Об этом сообщает городская епархия.

- Вчера, 25 декабря 2022 года, отошел ко Господу выдающийся ученый и педагог Станислав Тимофеевич Погорелов. Глава Екатеринбургской митрополии направил соболезнование родным и близким почившего, - говорится в сообщении.

Станислав Тимофеевич написал немалое количество книг, посвященных педагогики духовно-нравственного воспитания. Стал автором более ста научных публикаций. Он одним из первых разработал курс Основ православный культуры для 1-4 классов в России.

Погорелов родился в селе Большая Лысьва Пермской области. Он отучился на отделении народных инструментов Уральской государственной консерватории. Затем работал директором музыкально-педагогического училища.

В 1983 году Станислав Тимофеевич стал кандидатом педагогических наук. Он был членом Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, советником министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению.

С 1986 года он начал работать в УрГПУ. В 2001 году занял пост заведующего кафедрой «Гуманитарное и художественное образование» института развития регионального образования.

С 2005 года Станислав Тимофеевич стал заведующим научно-исследовательской лабораторией педагогики православия Уральского отделения Российской академии образования. Также он работал в Екатеринбургской епархии.